メディア環境が激変し、テレビ離れも進む。まさに難題山積の中の船出である。NHKの次期会長に25日、副会長の井上樹彦（たつひこ）氏が就任する。稲葉延雄会長の任期満了に伴う人事だ。放送法はNHKの設立目的を「公共の福祉」のためと定める。公共放送の役割を果たしつつ、健全経営への道筋をどう描くか、バランスの取れたかじ取りを求めたい。井上氏は福岡県久留米市出身で政治部長や編成局長を歴任した。生え抜きのトップ