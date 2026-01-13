高市早苗首相が衆院解散を検討しているとの一部報道を受け、長崎県選挙管理委員会が、衆院選の投開票日に合わせて知事選（1月22日告示、2月8日投開票）の日程変更も視野に検討していることが12日、分かった。全県にわたる大規模な開票作業を2週連続で行う可能性が出てきたためで、各市町選管の事務負担を考慮しながら判断する。首相は、通常国会冒頭（23日召集予定）での衆院解散を検討していると自民党関係者に伝達した。これ