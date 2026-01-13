新年らしい明るいワインレッドのネイルアートに「平戸海」の文字がくっきり。東京・有楽町にある長崎県平戸市のアンテナショップ「ひらど商館」の元店長、二階堂志津子さん（48）＝東京都中野区＝は、同市出身の幕内力士、平戸海関の大ファンだ。応援を通じて続く縁を大切に、「平戸と東京をつなぐ店を開きたい」と夢を膨らませている。二階堂さんは2023年3月まで約2年半、店長を務めた際に知人から平戸海関を紹介された。人柄