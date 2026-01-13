日本の4県と韓国の4市道の視覚障害者と健常者がパラスポーツを通じて交流を深める大会が12日、佐賀市のSAGAパラスポーツセンターであった。1992年から続く知事会議で佐賀県が提案したことから初開催され、選手たちは言葉の壁を越え、互いの名前を呼び合いながらゴールボールの熱戦を繰り広げた。参加したのは「日韓海峡沿岸県市道交流知事会議」を構成する佐賀、福岡、長崎、山口の各県と、韓国の釜山広域市、全羅南道、慶尚南