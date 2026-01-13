佐賀県は、農地維持が難しい中山間地域の農村と、ボランティアとして支援を希望する企業や団体、大学をつなげるマッチングサイトをインターネット上に開設した。地形の影響で生産条件が不利とされる中山間地域。支援を求める農村の人たちと手助けしたい企業などを募り、県が両者を仲介する。マッチングを受けるにはサイトへの登録が必要で、県は「中山間地域で奮闘する農家の応援につなげたい」と呼びかけている。中山間地域は