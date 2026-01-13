経済的事情などで自力では暮らせない高齢者が入所する「養護老人ホーム」。佐賀市の「佐賀整肢学園・佐賀向陽園」施設長の古川政弘さん（62）は、自治体の措置を受けざるを得ない人たちの“よすがよるべ”としての誇りを持ち続け、昨年秋に藍綬褒章を受章した。天職として向き合うこの仕事。「断らない」をモットーに罪を犯した人も積極的に受け入れ、「特別なことはしていない。私たちの仕事は見守り続けること」と穏やかに話す