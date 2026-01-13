攻守で持ち味を最後まで貫いた神村学園が、悲願の選手権優勝旗を高々と掲げた。史上最多6万人を超えた観客の前で鹿島学園から3点を奪取し無失点。昨夏に制した全国総体と合わせて史上6校目、8度目の「夏冬2冠」の快挙も成した。「国立競技場という最高の舞台でゴールを決められたことは自分にとって本当に財産」と感慨深げなのは、頂点へと続く道を明るく照らすゴールをたたきこんだ日高（3年）だ。今大会で大ブレークした“点