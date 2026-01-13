ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が12日、地元の和歌山市で後援会が主催する日本一祝賀と今季の激励を兼ねたイベントに出席した。地元の関係者ら約330人が参加、日本一のペナントや正力松太郎賞のメダルなどが飾られた。昨季優勝を争った同学年で日本ハムの新庄監督から、年明けに「打倒小久保裕紀なので」と挑戦状を突きつけられた。指揮官は「チーム名じゃなかったね。（日本ハムは）一番のライバルに間違いないでしょう