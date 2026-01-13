J1福岡は12日、宮崎市の生目の杜運動公園でキャンプインした。DF奈良竜樹が4季連続で主将を務めることが発表され、奈良はクラブを通じて「アビスパ福岡のために自分のできる全てを尽くす覚悟です。塚原監督と共にチーム一丸となって闘っていきます」などとコメントした。クラブは5日の始動日にコンプライアンスに抵触する事案があったとして金明輝前監督との契約を解消し、塚原真也暫定監督が就任。2月8日に初戦を迎える「J1百