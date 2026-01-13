高市首相が来週23日に召集される予定の通常国会の冒頭に衆議院解散を検討していることをうけ、早くも選挙に向けた動きが始まっています。■安倍元首相の慰霊碑へ12日正午頃、高市首相の姿は羽田空港に。“解散報道”が出るなか、取材に応じることはなく、13日に奈良県で行われる、韓国の李在明大統領との首脳会談に向け、出発しました。今週は外交ウイーク。13日から2日間は李在明大統領。15日の木曜日から3日間は、イタリアのメロ