イーサン・ホーク（55歳）が、10代の娘たちから、姉マヤ・ホーク（27歳）の方が有名と言われたそうだ。イーサンと妻ライアン・ショーヒューズの間に生まれたクレメンタイン（17歳）とインディアナ（14歳）の同級生の間では、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」に出演している異母姉マヤのほうが父親より知名度が上だという。自身のテレビシリーズ「ザ・ロウダウン」の撮影現場に子どもたちが訪れた話を、イーサンは「ザ・レ