12日夜、三重県鈴鹿市で会社事務所が焼ける火事があり、従業員の男性が死亡しました。 12日午後9時45分ごろ、鈴鹿市大池の金属リサイクル会社の事務所で、火災報知器が作動し、自動で119番通報がありました。 警察によりますと、2階建ての事務所の1階から出火し、火は約2時間後に消し止められました。 焼け跡から、会社従業員の男性（41）が意識不明の状態で発見され、病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されま