NY原油先物2月限（WTI）（終値） 1バレル＝59.50（+0.38+0.64%） ニューヨーク原油の２０２６年２月限は続伸。イラン政府を支持するデモが行われるなか、イランの反政府デモは沈静化しつつあるとの見方はあるものの、混乱の継続リスクが相場を押し上げた。トランプ米大統領はイランの反政府デモで死者が発生した場合に介入すると警告しているが、これまでで５００名規模が死亡したとの報道もある。米ウォ}