【経済指標】 主な米経済指標の発表はなし 【発言・ニュース】 ＊米３年債入札結果 最高落札利回り3.609％（WI：3.610％） 応札倍率2.65倍（前回：2.64倍） ＊ベッセント財務長官 ・トランプ大統領にパウエル議長の調査は混乱を生むと進言。 ・トランプ大統領にＦＲＢの調査は市場に悪影響と伝えた。 ＊ウォーレン上院議員 米民主党のウォーレン上院議員は、生活費の手頃さに関する