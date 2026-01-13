マンション価格も金利も上昇し続ける2025年11月に東京23区内で発売された新築マンションの平均価格は、不動産経済研究所によると、前年同月を14.1%上回る1億2,420万円で、7カ月続けて1億円の大台を超えた。しかも、この数字にして、最近にしては低いほうなのである。10月は前年同月を18.3%上回って1億5,313万円で、4月から9月の平均価格は1億3,309万円。これは前年の同時期より20.4%も上昇しており、年度の上半期としては3年連続