気象台は、午前6時5分に、暴風警報を魚津市、滑川市、黒部市、入善町、朝日町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】富山県・魚津市、滑川市、黒部市、入善町、朝日町に発表 13日06:05時点東部の海上では、13日昼過ぎから13日夜遅くまで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■魚津市□暴風警報【発表】13日昼過ぎから13日夜遅くにかけて警戒風向西・海上最大風速20m/s■滑川市□暴風警報【発