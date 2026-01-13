公立学校の教職員の3人に1人が勤務時間を実際より短く申告した経験があることが13日、日教組の働き方改革に関する調査で分かった。過少申告によって勤務実態の把握が難しくなる恐れがあり、山崎俊一書記次長は「大変重く受け止めている。業務削減なしに勤務時間管理を進めれば、余計に悪化すると懸念している」と訴えた。調査は昨年9〜10月にオンラインで実施し、1万7683人が回答した。土日を含めた1週間の勤務時間は平均59時