元乃木坂46で、現在はタレント・プロ雀士・実業家として活動する中田花奈（31）が、13日発売の『週刊ヤングマガジン』7号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。【別カット】圧巻のスレンダーボディ…美くびれを披露した中田花奈＝今回のグラビアでは、初めて訪れた四国のビーチでの生き生きとした水着姿を解放。くびれが美しいビキニ姿や、美尻を強調したカット、肩ひもが外れた大胆カットなどを公開すている。また、温