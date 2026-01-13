韓国の女子プロゴルファー、チェ・ナヨン2が“細グラマー”な美貌でファンを魅了している。【写真】細身なのにグラマラス…韓国女子ゴルファーの美貌チェ・ナヨン2は最近、インスタグラムを更新。2025年限りで韓国のゴルフブランド「volvik apparel」との契約が終了したことを明かし、「これまで可愛いウェアを支援してくださり、ありがとうございました」として複数枚の写真を投稿した。（写真＝チェ・ナヨン2のInstagram）公開さ