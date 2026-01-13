高血圧は心臓病や脳卒中の最大要因だ。「薬を飲む前に生活改善を」と考える人は多いが、それは順序が逆だと専門医は指摘。まずは降圧薬で血圧を下げてリスクを軽減し、その後、生活習慣を改めることを強く勧める。また血圧は測る姿勢で数値が変化するため、座位だけでなく仰臥位でも測定することが重要。突然死を防ぐために、まずは自分の血圧パターンを把握しておこう。※本稿は、心臓血管外科医の天野 篤『血管と心臓 こう守れば