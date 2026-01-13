田中碧が所属するリーズは、現地１月11日に開催されたFAカップの３回戦で、２部のダービーとアウェーで対戦。３−１で快勝を飾った。この試合に、スタメン出場した田中は攻守にハイパフォーマンスを披露。得点には繋がらなかったものの、前半のPK獲得に関与すれば、１−１で迎えた59分には、味方のシュートをGKが弾いたところに詰めて、決勝点となるゴールを奪ってみせた。ここ約１か月で３点目となるゴールを決めた日本代表