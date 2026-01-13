第102回箱根駅伝で総合3位に輝いた順天堂大学。大会翌日の4日朝には新体制を始動させ、エース・吉岡大翔選手(3年)がラストイヤーへの抱負を語りました。吉岡選手は前回大会では7区を担当。区間2位の快走も、チームはシード権の10位まであと7秒と涙をのみました。リベンジに燃えた1年は、春先からは自己ベストを更新すると、10月の予選会でもチームトップの走りでけん引。今年の箱根駅伝ではエースがそろう「花の2区」を担当し、1時