日本ハムのドラフト2位・エドポロケイン（大阪学院大）が、兄との“共演”を目標に掲げた。強肩強打の外野手として期待され、千葉・鎌ケ谷での新人合同自主トレで打撃練習などを実施。兄でRIZINなどで活躍する総合格闘家のエドポロキングについて「始球式をする気満々なので」と明かし、兄弟でエスコンフィールドに立つ青写真を描いた。「小さい時の僕から見たら、うまかった」という兄・キングは、日体大柏時代に高校通算28本