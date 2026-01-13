「新馬戦」（１２日、京都）２番人気のアメリカンスタイル（牡３歳、父ガンランナー、母メディナサンダー、栗東・藤原）が２番手から運んで、残り２００メートルで先頭に立つと、そのまま力強く押し切った。ルメールは「ちょっと道中で物見をしていたが、ブリンカーを着けたのが良かった。直線で外の馬が併せてきたら、また伸びてくれた。ガンランナーの子どもだし、長い距離は合っています」と豊富なスタミナをほめていた。