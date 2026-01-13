「新馬戦」（１２日、京都）１番人気のニシノサリーナ（牝３歳、父シルバーステート、母ハイノリッジ、栗東・橋口）が圧巻の初陣Ｖ。抜群のスタートでハナを奪うと、直線でも後続を突き放して５馬身差で完勝した。全兄は重賞２勝のセイウンハーデス。池添は「スピードが違いハナを切る形に。終始自分のペースで運べたし、直線に向いた時も余裕があった。いいモノを持っています」と高評価。橋口師は「兄よりもスピードが勝っ