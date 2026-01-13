2026年1月10日、中国日報（チャイナ・デーリー）によると、パリを訪れた中国人男性がネット上に掲載した現地の風景写真が「大バズり」している。記事は、河南省出身の高齢男性がフランス観光中に撮影した一連の「無加工写真」の写り具合を巡ってネットユーザーの間で笑いと共感を呼んでいると紹介。写真を見たユーザーからは、エッフェル塔が「まるで送電鉄塔のようだ」、セーヌ川が「村の入り口にあるドブ川のようだ」といった冗