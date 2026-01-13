今季もパ・リーグを熱く盛り上げる。ソフトバンクの小久保監督が12日、地元・和歌山で行われた優勝祝賀パーティーに出席した。新年早々、日本ハム・新庄監督から「打倒・小久保裕紀」と宣戦布告を受けた。「打倒ホークスというのはありふれているのですが、チーム名ではなく名指しされましたので。本気で日本ハムが勝ちにきている年です。有原を獲られてしまいました」2年連続で最多勝に輝いた右腕の移籍は痛い。それでも主