「新馬戦」（１２日、中山）２番手で運んだスローモーション（牝３歳、父ミスチヴィアスアレックス、母ルーナクオーレ、美浦・深山）が、名前とは裏腹の鋭いひと脚で逃げ馬を首差とらえた。長岡は「気難しいところがあると聞いていましたが、そういうところは見せませんでした。スタートを決めて、取りたい位置が取れて、最後もしぶとい勝負を制してくれて、馬に感謝です」と笑顔。深山師は「ダート路線でしょうけれど、体が