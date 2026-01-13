１２日の中山９Ｒで柴田善臣騎手（５９）＝美浦・フリー＝が８番人気のダカラフェスティヴで今年初勝利を挙げ、自身の持つＪＲＡ最年長勝利記録を５９歳５カ月１４日に更新した。最後方で脚をためると、向こう正面で進出開始。最後の直線で豪快に他馬をかわした。７月３０日に還暦を迎えるベテランは「勝てることがうれしいし、乗せてもらえることがうれしい。特別戦でも平場でも同じ。俺は乗っているだけだけど、勝って厩舎の