4年目を迎えたソフトバンクの盛島稜大捕手（21）は今オフ初めて巨人・甲斐の自主トレに参加する。二塁送球のタイムを縮めるという目標達成のため“甲斐塾”でまずは体の使い方から学んでいく。打撃面は進境著しく、昨季は非公式戦77試合で打率・324をマークした。城島健司CBOもほれ込んだスケールの大きい素質を開花させ、支配下枠を勝ち取るためオフから全力を尽くす。盛島が今オフ初めて合同で自主トレを行う巨人・甲斐の代