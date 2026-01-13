「シンザン記念・Ｇ３」(１２日、京都)ドイツの若武者が波乱を演出した。９番人気のサンダーストラックが鮮やかに差し切って重賞初Ｖ。初の短期免許で来日中のハマーハンセンも、ＪＲＡ重賞初勝利を飾った。２着には４番人気のサウンドムーブ、３着には３番人気のアルトラムスが入り、３連単は１４万２０４０円の高配当となった。１番人気のモノポリオは５着だった。これがハマーハンセンだ。ドイツの若武者が華麗な手綱さば