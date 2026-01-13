パワフルな打撃が持ち味の鈴木貴は昨年12月末、所属していたクラブチームの母体である野球トレーニング施設「Rebase」が沖縄で主宰した練習に参加した。阪神・森下やロッテ・西川らと汗を流す濃密な4日間だった。阪神のドラフト1位・立石も参加しており、走りを見直すきっかけになった。「立石くんがスムーズで美しく動けるのは、地面から反力をもらっているからだなって」。足裏の使い方を学び、パフォーマンスの向上につなげて