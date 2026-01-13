「日経新春杯・Ｇ２」（１８日、京都）無念の除外で有馬記念への出走を果たせなかったライラックがスライド参戦する。思い通りに予定は進まなかったが、ここまで調整は至って順調。昨年のエリザベス女王杯３着以来の一戦に、紅一点で臨む。年末のグランプリに出走できなかった無念を、年明けの京都で晴らしてみせる。７歳牝馬のライラックが、２２年フェアリーＳ以来となる重賞制覇を目指して西下する。陣営が出走を願った