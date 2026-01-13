「日経新春杯・Ｇ２」（１８日、京都）２６年の飛躍を誓い、明け４歳馬のゲルチュタールが始動する。データ班も昨年の菊花賞で４着と好走したゲルチュタールを推奨馬に挙げた。◇◇▼傾向（過去１０年）▼人気１番人気〈４・２・０・４〉２番人気〈３・１・０・６〉３番人気〈１・１・２・６〉４番人気〈１・２・４・３〉５番人気〈０・２・０・８〉▼ステップ２勝クラス〈