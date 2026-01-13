格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ」の榊原信行ＣＥＯ（６２）が独占インタビューに応じ、今年の展望を明かした。昨年大みそかのさいたま大会では、ライト級の絶対王者ホベルト・サトシ・ソウザ（ブラジル）がイルホム・ノジモフ（ウズベキスタン）にまさかの１３秒ＫＯ負けで王座陥落。さらにカリスマ・朝倉未来がラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）に大敗するなど衝撃の連続だった。こうした結果を踏まえ、幕を開ける２０２