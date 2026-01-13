全日空のエアバス「A320」＝2025年12月【ブリュッセル共同】欧州航空機大手エアバスは12日、2025年の民間航空機納入数が前年比約4％増の793機だったと発表した。主力機種で発覚した品質問題が逆風となったが、25年11月までの11カ月間で計537機を納入した米ボーイングを上回り、7年連続で首位になった公算が大きい。主力小型機「A320」シリーズが前年比で微増の607機と全体の8割弱を占め、「A220」シリーズなども前年を上回った