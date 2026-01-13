香港取材から約１カ月がたった。平均睡眠時間は約４時間。朝の調教取材から原稿、日本の予想にコラムなど…。慌ただしく毎日が過ぎ、充実した６泊７日だった。カーインライジング、ヴォイッジバブル、ロマンチックウォリアーなど香港馬の強さにも驚かされたが、最も衝撃を受けたのが『２０２５ロンジン・インターナショナル・ジョッキーズ・チャンピオンシップ』（以下ＩＪＣ）だ。「ジョッキーのラインアップがすごい。合わ