?不安説?を吹き飛ばせるか。大相撲初場所２日目（１２日、東京・両国国技館）、横綱大の里（２５＝二所ノ関）が小結王鵬（２５＝大嶽）を退けて連勝発進した。相手のノド輪にのけぞり引いて呼び込む場面もあったが、立て直して逆襲。右を差して一気に前に出ると、左をあてがいながら寄り切った。取組後の支度部屋では「良かったと思います。しっかり集中できた」とうなずいた。昨年１１月の九州場所終盤に左肩を負傷。優勝の望み