大相撲初場所２日目（１２日、東京・両国国技館）、新大関の安青錦（２１＝安治川）が幕内義ノ富士（２４＝伊勢ヶ浜）を退けて初日から連勝した。安青錦は相手に攻め込まれながらも、土俵際の首投げで逆転。行司軍配は安青錦に上がったが、両力士がもつれるきわどい勝負で物言いがついた。審判団による協議の結果、義ノ富士の体がなく軍配通りに大関の勝利となった。その一方で、審判団の協議中には、観客席からは手拍子が起