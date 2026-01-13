日本ｅスポーツ協会と横浜市共催「日本ｅスポーツアワード２０２５」表彰式典が１２日、パシフィコ横浜で行われた。ｅスポーツの市場規模が拡大する中、９月には愛知・名古屋で開幕するアジア大会で、前回の杭州大会に続いてｅスポーツ競技が実施される。日本ｅスポーツ協会（ＪｅＳＵ）の越智政人副会長（５８）が、メダルの展望と今後の選手育成計画を明かした。ｅスポーツ競技は採択された１１種１３タイトルのうち、７種