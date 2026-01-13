大相撲初場所11日に初日を迎えた大相撲初場所（東京・両国国技館）で、横綱・豊昇龍（立浪）が手にした懸賞金に注目が集まっている。分厚い束に、ネットでは「凄い厚み」「俺の年収くらいあるな」などの声が上がった。初日の結びの一番。豊昇龍は、小結・若元春（荒汐）を寄り倒しで下し、白星スタートを切った。その後、行司から受け取ったのは懸賞金の束。あまりの厚さに、ABEMA中継で見届けたファンは驚きの声を上げた。