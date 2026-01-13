今日13日は低気圧や前線の影響で、日本海側を中心に雨や雪が降るでしょう。警報級の暴風や高波になるおそれがあります。また、日中は南よりの風が強まり、3月並みの暖かさになる所もあるでしょう。風が強まる暴風や高波などに警戒今日13日は、日本海にある低気圧が急速に発達しながら北海道付近を進み、前線が北日本から西日本を通過するでしょう。全国的に風が強まり、北陸や東北を中心に警報級の暴風や高波となるおそれがあり