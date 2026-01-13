◆全国高校サッカー選手権決勝神村学園（鹿児島）３―０鹿島学園（茨城）（１２日・ＭＵＦＧ国立）大会史上最多の６万１４２人を集めて決勝が行われ、神村学園（鹿児島）が悲願の初優勝を達成した。前半、ＦＷ日高元（３年）が得点ランキングで単独トップとなる今大会７点目を決めて先制し、鹿島学園（茨城）を３―０で下した。鹿児島県勢では２１大会ぶりの頂点で、昨夏の全国高校総体との２冠は史上６校目となった。“鹿実