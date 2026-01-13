お笑いタレントの小籔千豊が新年会の様子をアップした。１３日までに自身のインスタグラムを更新し「お世話になっている方々と新年会」と説明。会場はおしゃれなレストランだ。売れっ子女性芸人が集結。「エルフ」荒川とはる、「蛙亭」イワクラ、ヒコロヒー、「紅しょうが」稲田美紀の５人と楽しそうに記念撮影した。私服のプライベート姿にフォロワーからは「みんなかわちい」の声が寄せられた。