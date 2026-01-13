¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥³¥Ê¡¼¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤¬¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤¬Àè¤Ë¥¯¥é¥Ö´Ö¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±Áª¼ê¤¬ºÇ½ªÅª¤Ê¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»öÂÖ¤¬µÞÅ¾¡£¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤¬4000Ëü¥æ¡¼¥í¤Î°ÜÀÒ¶â¤òÄó¼¨¤·¡¢ÁèÃ¥Àï¤òÀ©¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Åö½é¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤ÏÇã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÕ¤­¤Î¥í¡¼¥ó°ÜÀÒ¤Ç¥¢