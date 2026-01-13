三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生（文科二類）の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第115回は、大学入学共通テストに挑む直前期について考える。「上振れエピソード」ばかり書かれるワケ大学入試センター試験（現在の大学入学共通テスト）を前にした龍山高校の生徒たちに、東大合格請負人の桜木建二は学年集会を開く。「妥協して自分を甘やかすな！安易な