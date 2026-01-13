ケンダル・ジェンナー（30歳）が、顔の「整形手術を受けたことは一度もない」と改めて否定した。ネットでは「顔を全部作り替えた」という憶測が根強く存在するが、ケンダルはポッドキャスト番組『In Your Dreams』で、そうした噂に事実はないと語った。ケンダルは「ネットには、私が顔を全部作り替えたと思っている人がたくさんいるわ。でも本当のことを言うと、私は顔に一切手術をしたことがないの」と説明。番組ホストのオーウェ