グレイトフル・デッドの創設メンバーでギタリストのボブ・ウィアーが、1月10日、肺の持病による合併症のため78歳で亡くなった。2025年7月にがんと診断され治療を受けていたが、家族に囲まれ穏やかに息を引き取ったという。公式インスタグラムの声明では、「深い悲しみとともにボビーの訃報をお伝えします。がんを乗り越えた後も、肺の問題には勝てませんでした」と報告。グレイトフル・デッドの公式アカウントも同声明をシェアした