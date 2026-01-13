広島の矢野が静岡市内で自主トレを公開した。5年連続でチームメートの菊池との合同自主トレに参加し、遊撃レギュラー奪取へ意気込んだ。「遊撃でチームを救いたい。そこは譲りたくないというか、今は小園になってしまっているので、奪い返したい」。昨季は夏場以降は小園に遊撃の座を譲った。先発出場も85試合と低迷。巻き返しへ打撃向上が大きな課題となる。レベルアップへ向けて右翼、中堅、左翼にそれぞれゴロ、ライナー、飛