アメリカのトランプ政権がイランへの軍事介入も辞さない構えを示す中、イランのアラグチ外相は12日、「戦争の準備も交渉の準備もできている」と述べ、アメリカをけん制しました。イランでは物価高などに抗議するデモが続いていて、アメリカに拠点を置く人権団体は、これまでに599人が死亡したと発表しました。ロイター通信によりますと、イラン当局は、「アメリカとイスラエルが騒ぎを扇動している」と非難し、12日、犠牲者を追悼